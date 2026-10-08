سقوط طائرة مسيّرة في أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "طائرة مسيّرة سقطت، قبل قليل، في ناحية رزكاري في ".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.