الديوانية.. مقتل وإصابة أربعة أشخاص بخلاف عائلي

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بخلاف عائلي في محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، "قتل اب وابنه وأصيب اثنان آخران من عائلته في قضاء الشامية على اثر خلاف عائلي مع أبناء عمهم".

وأضاف أن "الشرطة القت القبض على اثنين من الجناة وتحقق بالحادث".