إصابة منتسب في المرور بخلاف شخصي جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإصابة منتسب في المرور بخلاف شخصي جنوبي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن " خلافا سابقا بين شخصين احدهما منتسب في المرور تطورت الى استخدام السلاح الخفيف نوع مسدس ضمن عرب جبور في منطقة الدورة".

وأضاف أن "الخلاف اسفر عن اصابة منتسب المرور بجروح".