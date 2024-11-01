البصرة.. عصابة "حسن الداعشي" في قبضة الأمن (صورة)

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز ان شرطة محافظة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مسلحة مكونة من 7 أشخاص بعد تداول مقاطع فيديو التواصل الاجتماعي تظهرهم يحملون أسلحة نارية ويطلقون على مواطنين عزل، مما شكل تهديداً للسلم والأمن المجتمعي.وجاءت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير قسم مكافحة إجرام وضباط ومنتسبي مكافحة إجرام البلدة. وبعد التحري وجمع المعلومات، تم تحديد موقع العصابة وإلقاء القبض عليهم، حيث كان يقودهم الملقب (حسن الداعشي)، بحسب البيان.وأضاف البيان انه تم ضُبط بحوزة أفراد العصابة بندقية كلاشنكوف، وستة مسدسات، وأربعة أدوات حادة (سكاكين وقامات)، إلى جانب ست أمبولات لتعاطي المخدرات وخمسة أشرطة من الحبوب المخدرة. واعترف المتهمون بارتكاب عدة جرائم سطو وتسليب وسرقة في مناطق مختلفة من مركز محافظة .وتابع انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.