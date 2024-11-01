بالفيديو: قتل وتقطيع بالكوسرة.. فك لغز جريمة في بغداد

نيوز – امني

نشر جهاز الوطني، اليوم الجمعة، اعترافات عصابة قامت بتسليب سائق تكسي وتقطيعه بواسطة الكوسرة، وتوزيع جثته على 6 أكياس.

وجاء في اعترافات العصابة التي اطلعت نيوز عليها ان "احد المتهمين ويدعى علي اتفق مع صديق له يدعى حسن باستدراج سائق سيارة تكسي نوع النترا، الى احد المنازل في بغداد، حيث ادخلناه في احد الغرف وقمنا بضربه على رأسه بواسطة عصا ما أدى الى فقدانه الوعي".

وأضاف "عندما وعى قمت بضربه مرة أخرى بالعصا على رأسه ما أدى الى وفاته على الفور"، الى "اننا قمنا بتقطيع الجثة بواسطة كوسرة ووضعناها في 6 أكياس لليوم الثاني داخل المنزل".

وذكر المتهم "قمنا بنقل الاكياس في اليوم الثاني بالستوتة ورميناها في مكبات النفايات"، لافتا الى "اننا قمنا بتنظيف المنزل".