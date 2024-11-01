ما حقيقة انفجار هاتف قرب ضريح الامام علي (ع)

وقال ميري في بيان ورد لـ نيوز، إنه "تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود (انفجار بطارية جهاز نقال داخل مرقد الإمام علي عليه السلام)".وأضاف: "نود ان نبين ان ما جرى هو احتراق بسيط جدا لبطارية جهاز هاتف بالقرب من نقاط التفتيش، وليس انفجاراً".ودعا المواطنين، الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة من مصادرها".من جانبه، افاد مصدر من داخل العتبة العلوية المقدسة، ان "شاحن (باور بنك) في حقيبة امرأة كبيرة بالسن احترق، والسيدة ارتفع صوتها بالصراخ وتسببت بنشر الذعر حول الزائرين".وفي وقت سابق، تداولت بعض المواقع، انفجار بطارية "هاتف نقال" داخل مرقد (ع).