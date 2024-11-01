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ما حقيقة انفجار هاتف قرب ضريح الامام علي (ع)
أمن
2024-11-01 | 12:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
13,232 مشاهدة
كشف الناطق باسم
وزارة الداخلية
العميد مقداد ميري، حقيقة انفجار هاتف قرب ضريح
الامام علي
(ع).
وقال ميري في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إنه "تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود (انفجار بطارية جهاز نقال داخل مرقد الإمام علي عليه السلام)".
وأضاف: "نود ان نبين ان ما جرى هو احتراق بسيط جدا لبطارية جهاز هاتف بالقرب من
احدى
نقاط التفتيش، وليس انفجاراً".
ودعا المواطنين، الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة
الأخبار
من مصادرها".
من جانبه، افاد مصدر من داخل العتبة العلوية المقدسة، ان "شاحن (باور بنك) في حقيبة امرأة كبيرة بالسن احترق، والسيدة ارتفع صوتها بالصراخ وتسببت بنشر الذعر حول الزائرين".
وفي وقت سابق، تداولت بعض المواقع، انفجار بطارية "هاتف نقال" داخل مرقد
الامام علي
(ع).
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