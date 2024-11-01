بغداد.. القبض على تجار سلاح في نهر دجلة

وقال لـ نيوز، انه "وردت معلومات بوجود (زورق) بداخله اشخاص اثنين عبر من منطقة المنصورية باتجاه العبايجي شمال العاصمة".واضاف انه "تم تعقبهم من قبل الزوارق النهرية حيث قام احد الاشخاص برمي سلاح كلاشنكوف في نهر دجلة"، الى "القبض عليهم وضبط بحوزتهم مسدسات عدد اثنين وتبين انهم تجار سلاح".