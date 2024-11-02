بغداد.. اعتقال ثلاثة أشخاص اطلقوا النار على مضيف

وقال في حديث لـ نيوز، "اقدم ثلاثة أشخاص احدهم منتسب أمني على اطلاق على مضيف احد شيوخ ووجهاء ناحية ضمن منطقة بئر الحمام".

وأضاف أنه "تم تطويق المنطقة والقبض عليهم دون اصابات تذكر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.