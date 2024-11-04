ضبط عيادة تجري عمليات جراحية بإشراف دكتورة "وهمية" في النجف

وقالت النقابة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن اعمال متابعة نقابة الاطباء فرع الاشرف وبمشاركة اللجنة الوزارية المؤلفة من نقابة الأطباء وقيادة شرطة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة وجهاز الوطني ونقابة الصيادلة ونقابة التمريض جهاز المخابرات مديرية والامن، تم ضبط عيادة وهمية في حي الجمعية مقابل الاشرف التعليمي".وأضافت النقابة، أن "العيادة كانت تحمل اسم الدكتورة الاختصاص إخلاص البديري اختصاص جراحة تجميلية بورد (دكتوراه) وتبين ان صاحبة الاسم ليست طبيبة، وتنتحل صفة طبيبة، وتقوم بعمليات تجميل وزراعة الشعر وتم ضبط اجهزة ليزر وادوية ممنوعة وملابس وادوات عمليات وتم اتخاذ القانونية ومصادرة الأجهزة".