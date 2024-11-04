خلافات عائلية تنتهي بطعن شخص لزوجته جنوب شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين أزواج اثنين ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الابيض من قبل الزوج، ما أسفر عن اصابتها بجروح خطيرة نتيجة طعنها في منطقة البطن".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الزوج قبل ان يلوذ بالفرار".