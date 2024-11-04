عمليات بغداد تفتح منفذ "الزعانته" الفاصل بين العاصمة والأنبار (صور)

مليات، بغداد، عوقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز والاستقرار وللتخفيف عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار، شرعت قيادة المشاة السابعة عشر من خلال لواء المشاة (٥٥) بافتتاح منفذ الزعانته ضمن محيط الأمني وتهيئة المستلزمات اللوجستية ونقاط الاتصال مع التشكيلات المجاورة لضمان أمن وسلامة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم مع وضع الضوابط الخاصة بتنقل الأشخاص والعجلات الشخصية والحمل ( ٢ طن) فما دون".وأضافت القيادة، أن "الحاضرين من أبناء المنطقة عبروا عن شكرهم وتقديرهم والثناء على دور القوات الأمنية في قيادة عمليات لحفظ والتواصل مع كافة شرائح المجتمع وتقديم الخدمات لاسيما في مناطق جنوب غرب العاصمة".