النجف.. مجهولون يمطرون منزل معلمة بوابل من الرصاص ويردوها قتيلة

وقال لـ نيوز، أن "مسلحين مجهولين أقدموا على قتل معلمة شابة من مواليد 1997، تعمل في مدرسة أهلية، وذلك بعد اقتحام في وسط محافظة النجف".وأضاف، أن "المسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على الضحية، مما أدى إلى وفاتها في الحال، فيما لم تُعرف أسباب الهجوم حتى اللحظة".في السياق، باشرت شرطة محافظة تحقيقاتها حول الجريمة، في محاولة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة، وفق .