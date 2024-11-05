مجهولون يداهمون شركة نفطية وسط البصرة

وقال لـ نيوز، إن "مسلحين مجهولين، يرتدون أقنعة ويحملون أسلحة، قاموا بمداهمة شركة للخدمات النفطية في منطقة كوت الحجاج وسط البصرة، حيث اعتدوا على كوادر الشركة"، لافتاً إلى أن "المسلحين كانوا يستقلون سيارات ذات زجاج مظلل، ما زاد من صعوبة التعرف عليهم".وأضاف، أن "قوة من والشرطة والاستخبارات وصلت إلى موقع الاعتداء، حيث فتحت تحقيقًا فوريًا من خلال جمع تسجيلات الكاميرات في المنطقة ومتابعة أثر المجموعة المسؤولة عن الهجوم، في محاولة لتحديد هوياتهم وملاحقتهم".