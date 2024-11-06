عمليات بغداد تطيح برجل وامرأة بجرائم الابتزاز الالكتروني في المحمودية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز والاستقرار في مناطق مختلفة من قواطع المسؤولية وبهدف ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة، تمكنت قوة من المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات المحمودية وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادتنا من القاء القبض على متهمين اثنين (فتاة ورجل) يمارسان جرائم الابتزاز الالكتروني".وأضافت القيادة، أن "اعتقالهما جرى وفق المادة (٤٣٠/عقوبات) وذلك بكمين محكم نصب لهم في منطقة (مجمع العزاب) في قضاء المحمودية جنوبي بغداد"، مشيرة الى "احالتهم الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقه" .