السجن 10 سنوات بحق مدان أصدر هويات لعوائل "داعش" بكركوك

وذكر مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان اقدم على اصدار هويات الاحوال المدنية لقاء حصوله على مبالغ مالية، مستغلا عمله كموظف في دائرة أحوال كركوك".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لاحكام القرار 160/ /1 لسنة 1983 المعدل".