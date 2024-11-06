جريمة "بشعة" انتهت بقتل طالب أمام مدرسته مطعونا بسكين شمالي البصرة (فيديو)

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة حدثت بين في مرحلة الثالث المتوسط وشاب آخر من سكنة قضاء الدير شمالي البصرة، تطورت الى قيام الشاب بطعن الطالب بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده وفر هاربا الى جهة مجهولة".وأضاف المصدر، أن "الطالب المصاب تم نقله على الفور الى الدير ولكنه فارق الحياة هناك بسبب النزيف الحاد من جروحه".وتابع أن "قوة من وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه وشنت للبحث عن الجاني".