العثور على جثة سائق "تريلة" قرب ميناء أم قصر

نيوز – أمن



افاد مصدر أمني، اليوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بالعثور على جثة سائق "تريلة" داخل مركبته قرب ميناء أم قصر في محافظة .

وذكر للسومرية نيوز ان سائق "تريلة" وجدت جثته داخل مركبته قرب ميناء أم قصر في محافظة البصرة، لافتا الى ان السائق من سكنة محافظة .

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق في مركز المسؤول عن الرقعة الجغرافية لمعرفة أسباب الوفاة، وفقا للمصدر.