مشاجرة بين شخصين تودي بحياة أحدهما جنوبي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، ان "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن ناحية جنوبي ما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة".وأضاف: "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الجاني".وأشار الى ان "المعلومات تشير ان الحادث نتيجة خلافات على قطعة ارض".