انتحار موظف عراقي داخل السفارة الألمانية في بغداد

وقال لـ نيوز ، انه "أقدم موظف يعمل في شركة أمنية على الانتحار داخل السفارة الألمانية في منطقة المنصور، حيث أطلق على نفسه، اذ كان يعاني من حالة نفسية سيئة".واضاف انه "توجه خبير الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، وتم استدعاء من قبل السفارة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث".