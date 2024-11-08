غرق شاب في "دجلة" وانتحار اخر شنقاً في بغداد

وقال المصدر، لـ نيوز، انه "وقع حادث غرق لشاب من مواليد 2010 في أبو نؤاس، حيث كان برفقة أصدقائه الذين ذكروا أنه سقط في النهر عند التقاط صور قرب الجرف بعد أن دفعوه".واضاف انه "تم التحفظ على الأصدقاء الثلاثة، فيما قدم الغريق شكوى ضدهم، ولا يزال البحث جاريًا لانتشال جثة الشاب".وفي حادث منفصل، انتحر شاب آخر من مواليد 2006 شنقًا باستخدام حبل معلق في مروحة سقفية داخل غرفته في منطقة الرئاسة في العبيدي، وفق .