في البصرة.. الإطاحة بإحدى شبكات "الموت الناعم" الدولية

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه وفقاً لقرارات قضائية صادرة من التحقيق في الرصافة قصمت ظهر المتاجرين بالمخدرات الدوليين وكبدتهم خسائر جديدة فادحة ضمن اطار الحملة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والواجبات التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات.وأضافت انه "بهمة أبطالها الاشاوس تم خلال الساعات الماضية تنفيذ عملية نوعية، بعد تشكيل فريق عمل مختص من قسم التحقيقات الخاصة التابع إلى المقر العام واستناداً إلى توجيهات مدير عام المخدرات ذات العمق الاستخباري أسفرت عن ألقاء القبض على (4) متاجرين بالمخدرات أحدهم اجنبي الجنسية وتفكيك شبكتهم وضبط (170) كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة في البصرة".وأشارت الى انه "لازال رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات يطاردون مجموعة من شبكات الموت الناعم في عدد من المحافظات بعزيمة كبيرة وسيبقى هؤلاء الرجال على اهبة الاستعداد لمعالجة اي هدف يحاول المتاجرة بهذه الافة في اوساط مجتمعنا العراقي ".