بالفيديو: منتسب يقتل على يد "رجل مرور" بـ 9 اطلاقات نارية‎

بجريمة غريبة، منتسب امني يقتل على يد رجل مرور بتسع اطلاقات نارية، اثر استدراجه من قبل صديقه المقرب في .بعد حكم قضائي غير مرضٍ، عائلة تناشد الجهات الحكومية لأخذ حق ابنها، شاهد هذا التقرير من .