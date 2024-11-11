منع دخول 29 اسيويا الى العراق

نيوز – امني

أعلنت قيادة قوات الحدود، عن احباط دخول 29 اسيويا الى .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج في الحدود العشرين من إلقاء القبض على (29) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة .

وأضافت "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".