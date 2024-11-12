مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش زيارة الأعرجي الى ايران

وذكر بيان لمستشارية القومي، ورد لـ نيوز، أن "مجلس وكلاء الوطني عقد اليوم الثلاثاء، جلسته السادسة عشرة لعام 2024 برئاسة مستشار القومي الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس".وناقش "الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".واستعرض الأعرجي (رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الأمني بين وايران)، "نتائج زيارته الى الجمهورية الإسلامية والوفد المرافق من أعضاء اللجنة، وبحسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة".