استهداف منزل بعبوة ناسفة في ميسان (فيديو)

وقال في حديث لـ نيوز، انه "تم استهداف منزل وسيارة في حي وسط بعبوة ناسفة".وأضاف، ان "الشخص المستهدف مقاول"، موضحا ان "الاضرار كانت مادية فقط في السيارة التي كانت امام المنزل".