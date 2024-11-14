الإطاحة بعصابة تقوم بتهديد وبابتزاز الشركات الاستثمارية في ميسان

وذكر المحمداوي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناءً على معلومات سرية وعلنية تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص يشكلون عصابة اجرامية منظمة تقوم بتهديد الشركات الاستثمارية بغية ابتزازها، قمنا وعلى الفور بتشكيل قوة امنية مشتركة من مفاصل قيادة شرطة ميسان وبأمرتنا شخصيا والشروع بعمليات البحث والتحري ونصب الكمائن في مناطق نائية ذات تضاريس ارضية معقدة جنوب شرق .واضاف: انه ومن خلال ذلك تم ملاحقة بعض العجلات والدراجات النارية التي انصدمت بالكمائن ولاذت بالفرار مما استدعى إلى مطارداتها والتمكن من الإطاحة بأفرادها بعد إطلاق النار عليهم، الى ان العملية نتج عنها الإطاحة بـ5 متهمين وضبط سلاح مسدس نوع HS فضلاً عن ضبط 5 عجلات و4 دراجات نارية تعود للمتهمين.وأشار إلى احالة جميع المتهمين إلى مركز الاحتجاز الامني بغية اكمال الاجراءات القانونية بحقهم أصوليا.