القبض على 11 مطلوباً للقضاء بجرائم متنوعة في بابل

وذكرت الوزارة في بيان، أن “ الميدانية في قيادة شرطة نفذت بالتعاون مع الأخرى، سلسلة من العمليات الأمنية التي غطت معظم المناطق والسيطرات الرئيسة في محافظة بابل“.وأضافت أن “العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على 11 مطلوبا بموجب مواد قانونية متنوعة، من بينها السرقة، والتزوير، والاحتيال، وضبط شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة”.وتابعت: “كما تم ضبط شخص آخر بحوزته مواد سحر وشعوذة، ورصد وتسجيل 80 مخالفة مرورية، وتوقيف أجنبي لخرقه شروط الإقامة".