البصرة.. ضبط شبكة لتزوير بطاقات دخول ملعب جذع النخلة واعتقال المتورطين

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، انه "أثناء دخول الجماهير إلى الدولي لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب الأردني، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة باشراف شرطة محافظة اللواء لطيف عبدالرضا السعد من القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم 159 بطاقة دخول مزورة بالإضافة إلى مبالغ مالية".وبعد التحقيق معهم، أفاد المتهمون، وفق البيان، بأن صاحب شركة للسياحة والسفر، المتهم “خ.ض.ح”، هو المسؤول عن بيع هذه البطاقات لهم بحكم مسؤوليتهم عن رابطة مشجعين.واضاف البيان، انه "تم تشكيل فريق عمل أمني لاستدراج المتهم بالتعاون مع المنظمة للمباراة ، حيث أُلقي القبض عليه برفقة متهمين آخرين، هما “م.ث” و”ع.ب”. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم الرئيسي بقيامه بتزوير وبيع ما يقارب 450 بطاقة مزورة".واكدت القيادة " تدوين أقوال جميع المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أُوقفوا وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات".