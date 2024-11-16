الكشف عن طرق مبتكرة لتهريب المخدرات في بغداد (فيديو)

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "في عملية نوعية تعكس يقظة واحترافية جهاز الوطني، نجحت مفارز الجهاز في كشف مخطط مبتكر لتهريب في بغداد".وأضاف البيان أن "المتهمين حاولوا استغلال رغيف الخبز (الصمون) لتمرير مادة الكريستال المخدرة، إلا أن الرصد الاستخباري الدقيق والمتابعة الميدانية أدت إلى الإطاحة بهما متلبسين".