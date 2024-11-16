وذكر للسومرية نيوز، أن قوة امنية وصلت الى مكان "دكة عشائرية" في محاولة لفض واعتقال المنفذين لـ"الدكة العشائرية" على منزل ضمن حي المرتضى بقضاء المحمودية جنوبي بغداد، لكن ذلك أسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم منسوب للجيش ومدني صادف مروره لحظة وقوع الحادثة.فيما لاذ المنفذون بالفرار في حين تجري الاجهزة البحث عنهم، بحسب .