"حادث سيارة" يتسبب بنزاع عشائري في البصرة (فيديو)

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بوقوع نزاع عشائري في محافظة بسبب "حادث سيارة".

وقال في حديث لـ نيوز، إن "اطلاق نار متبادل في قضاء ابي الخصيب بين عشيرتين على حادث سيارة بحسب شهود عيان من المنطقة".

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.