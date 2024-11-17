اعتقال شخص بتهمة ابتزاز نساء في أربيل

أعلنت مديرية اسايش أربيل، الأحد، عن اعتقال شخص بتهمة ابتزاز وتهديدهن.

وقالت المديرية في بيان، " بأمر من تحقيق اسايش القينا القبض على المدعو (ه، ع، ا) والذي قام بانشاء حساب على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستطاع من خلال هذه ان يقوم بالتواصل مع مجموعة من النساء لغرض حل مشاكلهن العائلية واستطاع ان ياخذ منهم مقاطع فيديوية وصور خاصة".

وأضاف البيان "قام بتهديدهن بنشر هذه والفيديوهات او ارسالها لاهاليهن ان لم يدفعن له مبالغ مالية طائلة".