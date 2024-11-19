قوة أمنية تفض نزاعا عشائريا في المثنى وتلقي القبض على 58 شخصا

نيوز – امني

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية تمكنت من فض نزاع عشائري في المثنى، الى انها القت القبض على 58 شخصا من طرفي النزاع.

وقال لـ نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع فجر اليوم في مناطق بمحافظة المثنى، حيث تدخلت القوات الأمنية وتمكنت من فض النزاع". وأضاف ان "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على 58 شخصا من طرفي النزاع وضبطت ٥ عجلات"، الى ان "عملية البحث عن الاخرين المتورطين بالنزاع الذين لاذوا بالفرار مازالت مستمرة".

