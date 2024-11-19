قطعة ارض زراعية تتسبب بمعركة طاحنة.. تفاصيل ما حصل في المثنى فجر اليوم

نيوز – امني

أعلنت وزارة الداخلية، عن تفاصيل ما حصل في محافظة فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "وزارة الداخلية حريصة على إنفاذ ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، ورغم التأكيدات المستمرة وحملات التوعية والتثقيف، إلا إن يصر على مخالفة القانون، كما حصل في محافظة في النزاع العشائري الذي حدث في (ناحية الكرامة)، مما دعا قيادة في الى التدخل وبقوة لفض هذه النزاع الذي وقع بسبب خلاف بين عشيرتين على (قطعة أرض زراعية)، إذ تم إلقاء القبض على (60) شخصاً من طرفي النزاع، وضبط أسلحة متنوعة، ومازالت العملية مستمرة".

وأضافت ان "هذا النزاع أدى الى استشهاد رئيس عرفاء (فرحان كماز عكل) أحد الأبطال في قيادة شرطة محافظة وإصابة المفوض ( عيسى عبد اللطيف ثامر )".

وأكدت انه "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي هذا الغيور فإننا نشيد بالشجاعة التي اتسم بها خلال محاولة بسط والاستقرار والدفاع عن أرواح المواطنين الأبرياء ونتمنى الشفاء العاجل للمصاب الذي كان هو الاخر متفاني في انهاء هذا النزاع العشائري"، موضحة ان "الإجراءات القانونية الرادعة ستطبق بحق كل من أقدم على أراقة الدماء الطاهرة دون أي سبب وجيه، وسيكون القضاء العادل هو الفيصل في أنزال أقسى العقوبات بحق من ارتكب هذه الجريمة النكراء".