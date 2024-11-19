في اول حالة من نوعها.. اعتقال معتدٍ على أحد موظفي التعداد السكاني بالديوانية

نيوز – امني

اعلن جهاز الوطني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال معتدٍ على أحد موظفي التعداد السكاني في .

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "بناءً على توجيهات رئيس الجهاز بتأمين حماية العداد السكاني، ألقت مفارز الوطني في الديو الأمنية القبضانية على ماتهم من السكان حي الزهراء، بعد الشكرات بعد، بعد ما التزمت بضرب أحد مسؤولية العداد السكاني" .

وأضاف: "تم تسليمه إلى المحاكمة العسكرية العسكرية المتنوعة لاستخدامه".