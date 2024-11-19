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في اول حالة من نوعها.. اعتقال معتدٍ على أحد موظفي التعداد السكاني بالديوانية
أمن
2024-11-19 | 05:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,738 مشاهدة
السومرية
نيوز – امني
اعلن جهاز
الأمن
الوطني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال معتدٍ على أحد موظفي التعداد السكاني في
الديوانية
.
وقال الجهاز في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، انه "بناءً على توجيهات رئيس الجهاز بتأمين حماية العداد السكاني، ألقت مفارز الوطني في
مقاطعة
الديو الأمنية القبضانية على ماتهم من السكان حي الزهراء، بعد الشكرات بعد، بعد ما التزمت بضرب أحد مسؤولية العداد السكاني" .
وأضاف: "تم تسليمه إلى المحاكمة العسكرية العسكرية المتنوعة لاستخدامه".
ودعا جهاز
الأمن
الوطني إلى "التعاون مع فرق الجوالة التعداد السكاني، ولهذا السبب لا نهتم بالأطفال في توفير البيانات الإحصائية الصغيرة التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للصلاة".
>>
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