مقتل شخصين بحادثين منفصلين في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين شابين اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى التجاوز اللفظي والتدافع ضمن ما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة نتيجة تعرضه الى دفعه بقوة على رأسه فارق الحياة بالحال".

وأضاف أن "شخصا قتل نتيجة تعرضه الى حادث اطلاق نار من بندقية صيد كانت بحوزته في دراجته التي يقودها اثناء دخوله في احد المطبات ضمن منطقة شاطئ التاجي حسب ادعاء ذويه".