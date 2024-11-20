بغداد خالية بالكامل الا مجسر قرطبة.. ازدحام وضجيج والسيطرات "لا تعترف بالاستثناء" (فيديو)

ورصدت عدسة السومرية، اغلاق القوات الأمنية لتقاطع مجسر قرطبة مما تسبب بتكدس عشرات العجلات، حيث لم تسمح القوات الأمنية بمرور حتى من يحمل باجات الاستثناء الصادرة من هيئة الاعلام والاتصالات للإعلاميين.واظهرت مقاطع الفيديو قيام العجلات "هورنات" عجلاتهم في عملية احتجاجية على قطع الطريق.واكد عدد من الإعلاميين والصحفيين، ان هناك الكثير من السيطرات والمفارز والعناصر الأمنية لا تمتلك معلومات على باجات الاستثناء، مما يؤشر ضعف في تعميم المعلومات والتوجيهات على عناصرها وتثقيفهم بهذا الشأن.