القبض على قاتل شاب في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "في عملية أمنية خاطفة، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة من مركز شرطة المنتصر من القبض على شاب في الحلة".وبينت، أن "الجريمة وقعت على خلفية خلاف عائلي، حيث أطلق الجاني على المجني عليه باستخدام سلاح كلاشنكوف"، مشيرة الى انه "تم ضبط الجاني خلال مداهمة منزله، حيث عثر على السلاح المستخدم، وقد اعترف بارتكاب الجريمة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه".