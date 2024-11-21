مناطق عراقية ترصد طيرانا مسيرا.. وواشنطن تبلغ بغداد "باستنفاد" ضغطها على الكيان

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات على التيليغرام في العراق، وجود طيران مكثف مسير تم رصده في البلديات والانبار وبعض المناطق الأخرى في .وبالتزامن مع ذلك، كشفت تقارير عن ان واشنطن أبلغت بأنها "استنفدت كل وسائل الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ ضربات ضد أهداف عراقية"، مشيرة الى ان "واشنطن طلبت من منع هذه الهجمات بسرعة، حيث من المفترض ان الضربات الإسرائيلية ستكون وشيكة إذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات الفصائل.واعتبرت الحكومة العراقية والعديد من المحللين السياسيين، ان رسالة الشكوى التي قدمها الكيان الى مجلس الدولي ضد العراق، هو بداية للاعتداء وضرب .وخلال اليومين الماضيين، استمرت فصائل المقاومة بهجماتها حيث نفذت هجومين اول الامس الثلاثاء، ونفذت هجوما واحدا امس الأربعاء، ما يشير الى استمرار الهجمات رغم التحذيرات، الامر الذي يرفع المخاوف من إمكانية تنفيذ التهديد الإسرائيلي ضد .