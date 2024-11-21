منذ ساعات الصباح الأولى.. حملة غرامات على المخالفين للحظر في نينوى وكركوك (صور)

وقالت مديرية مرور كركوك، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حسب توجيهات مدير مرور محافظة كركوك عميد المرور (محمد أسماعيل علي) وبأشراف امر قاطع مرور البلدة العقيد الحقوقي (علي محمد باهر) تم من خلالها ‎ انتشار مفارز ودوريات قاطع مرور البلدة في التقاطعات والطرق داخل منذ ساعات الصباح الاولى لتطبيق خطة حظر التجوال على سير المركبات لاكمال عملية التعداد السكاني".وتابع البيان: "نرجو من الاخوة سائقي المركبات الالتزام بحظر التجول والتعاون مع القوات الأمنية تجنباً للمسائلة القانونية".واظهرت صور اطلعت عليها فرض غرامات مرورية على العجلات بسبب عدم الالتزام بحظر التجوال.