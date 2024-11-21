لجنة التعداد الأمنية تتحدث عن القرار النهائي بشأن حظر التجوال

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان، الخميس، عدم اتخاذ القرار النهائي بشأن رفع حظر التجوال من عدمه.

وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري، "لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن رفع حظر التجوال من عدمه والخاص بإجراء عملية التعداد حتى الآن".

وأضاف أن "القرار في هذا الأمر يخضع لتقديرات وزارة التخطيط وسيتم إعلام المواطنين بعد الساعة العاشرة مساءً بالقرار النهائي".

وكان شهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم العراق، وقامت بفرض حظر للتجوال خلال هذين اليومين.