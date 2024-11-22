الحكومة العراقية: نبذل جهدًا كبيرًا للسيطرة على تأثير الفصائل داخل العراق

وقال العوادي في تصريحات لسكاي نيوز، ان يواجه تهديدات أمنية خطيرة من قبل إسرائيل، بعد التصعيد العسكري الأخير في المنطقة"، الى ان الحكومة العراقية تسعى لمواجهة الهجمات المتزايدة على الأراضي العراقية من الفصائل المسلحة، في ظل تصاعد التوترات في غزة ولبنان.وأشار الى ان "العراق بحاجة إلى إجراءات قوية داخليًا وخارجيًا للسيطرة على الوضع ومنع المزيد من التصعيد"، مبينا ان "الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا للسيطرة على الفصائل المسلحة التي تسعى لاستخدام الأراضي العراقية كمنطلق للهجمات على إسرائيل".وبين ان "الحكومة تعمل على ضمان الاستقرار الداخلي من خلال تقوية قوات العراقية، وتعزيز التنسيق مع الإقليمية لمواجهة هذه التهديدات، والحكومة على استعداد للقيام بجميع الإجراءات اللازمة للحد من تأثير هذه الفصائل في البلاد".وشدد على ان "الحكومة العراقية لا تقتصر جهودها على التصدي عسكريًا للفصائل المسلحة، بل تسعى أيضًا إلى حل الأزمة من خلال التفاوض مع القوى الإقليمية والداعمة لهذه الفصائل"، موضحا ان "بغداد تواصل التنسيق مع دول الجوار، محاولًا الوصول إلى تفاهمات تساهم في ضمان الاستقرار داخل ومنع تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة".وأكد العوادي أن سيتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية لحماية سيادته، مبينا ان "الحكومة العراقية لن تسمح بتعريض أمن للخطر، وستستمر في تعزيز قوتها الدفاعية لمواجهة أي هجمات محتملة".