توجيه عاجل بإخلاء بناية حكومية بعد العثور على صاروخ.. ماذا يحصل بالبصرة؟

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية اخلت بناية حكومية وسط بعد العثور على صاروخ بداخلها.

وقال لـ نيوز، ان "قوة امنية عثرت داخل بناية حكومية وسط على صاروخ، ما استدى الى اخلاء البناية من الحراس فورا".

وأضاف ان "فرق الـK9 ومكافحة المتفجرات توجهت الى المكان"، الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث".