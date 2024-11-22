الاعتداء والاستهزاء بفتاة "مختلة عقليا" في بغداد.. ماذا فعلت الشرطة؟ (شاهد)

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه بعد انتشار مقطع على منصة التواصل الاجتماعي بقيام أشخاص بالاعتداء والاستهزاء بفتاة مختلة عقليا والتي تظهر بالتصوير على هيئة ذكر ضمن منطقة الكفاح، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل قسم شرطة باب ومركز شرطة باب المعظم وفوج طوارئ الخامس.وأضافت انه بعد التحري والمتابعة تم التوصل إلى الشخص والذي قام بالتنمر وتصوير المقطع ونشره التواصل الاجتماعي والذي يسكن منطقة حي المهندسين ليتم القبض عليه وأيداعه التوقيف، لافتة الى ان التحقيقات والبحث مستمر لغرض القبض على بقية الاشخاص لذين ظهروا بالمقطع.