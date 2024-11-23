خبير أمني يطرح حلا لتلافي التهديد الإسرائيلي وضرباته المحتملة في العراق

وقال حازم في حديث لـ نيوز، إن "ما قام به الكيان الصهيوني من تقديم شكوى بحق العراق، سيكون لها ارتدادات قد تكون سلبية على أمن العراق"، معتبرا ان "هذه الشكوى الإسرائيلية ما هي الا محاولة لكسب موافقة دولية لاستهداف الأراضي العراقية".وأضاف حازم، أن "الوضع سيكون صعبا على الحكومة في ابعاد عن الصراع الإقليمي في المنطقة، إلا اذا استعانت بشخصيات مؤثرة أو الجانب الإيراني في التأثير على فصائل المقاومة التي تعلن بين حين وآخر عن استهداف واهداف داخل الأراضي الإسرائيلية".وتابع حازم، أن "الجانب له كبيرة على فصائل المقاومة وربما هو الوحيد الذي يتحكم في قرارها، وبالتالي فإن اقناع الفصائل بإبعاد عن صراعات المنطقة سيكون له أثرا إيجابيا في تجنب للضربات والاستهدافات الإسرائيلية المحتملة داخل الأراضي العراقية"، مشيرا الى ان "العلاقات الدبلوماسية مع الجانب الإيراني ربما هي الحل الوحيد لتلافي هذا التصعيد".