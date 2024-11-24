بابل.. القبض على خمسة مطلوبين للقضاء بينهم متهم بجريمة خطف

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، أنه "في إطار جهودها المتواصلة لفرض والاستقرار في محافظة بابل، نفّذت مديريات قيادة شرطة بابل، بالتعاون مع الأخرى، سلسلة عمليات أمنية شملت عموم مناطق قاطع المسؤولية، والسيطرات الرئيسية في المحافظة".وأسفرت هذه العمليات، وفق البيان، عن "القبض على خمسة مطلوبين بموجب مواد قانونية مختلفة، من بينهم متهم بجريمة خطف، كما تم رصد وتسجيل 70 مخالفة مرورية".وأشارت المديرية، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المقبوض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة".