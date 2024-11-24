Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رئيس جديد لجامعة الموصل (وثيقة)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بابل.. القبض على خمسة مطلوبين للقضاء بينهم متهم بجريمة خطف

أمن

2024-11-24 | 10:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بابل.. القبض على خمسة مطلوبين للقضاء بينهم متهم بجريمة خطف
510 مشاهدة

أعلنت مديرية شرطة بابل، اليوم الاحد، القبض على خمسة مطلوبين للقضاء بينهم متهم بجريمة خطف.

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "في إطار جهودها المتواصلة لفرض الأمن والاستقرار في محافظة بابل، نفّذت مديريات أقسام قيادة شرطة بابل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، سلسلة عمليات أمنية شملت عموم مناطق قاطع المسؤولية، والسيطرات الرئيسية في المحافظة".

وأسفرت هذه العمليات، وفق البيان، عن "القبض على خمسة مطلوبين بموجب مواد قانونية مختلفة، من بينهم متهم بجريمة خطف، كما تم رصد وتسجيل 70 مخالفة مرورية".

وأشارت المديرية، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المقبوض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة".
>> انضم الى السومرية على واتساب

شرطة

بابل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-24
Play
24-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-24
Morning Live
Play
Morning Live
أضرار التدخين السلبي على العائلة - حلقة ١٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-24
Play
أضرار التدخين السلبي على العائلة - حلقة ١٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٥٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-24
Play
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٥٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-24
عشرين
Play
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
Play
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
رحال
Play
رحال
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
Play
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
Play
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Play
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
Play
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
علناً
Play
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Play
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-24
Play
24-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-24
Morning Live
Play
Morning Live
أضرار التدخين السلبي على العائلة - حلقة ١٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-24
Play
أضرار التدخين السلبي على العائلة - حلقة ١٦١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٥٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-24
Play
بغداد سوق الغزل - الحلقة ١٥٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-24
عشرين
Play
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
Play
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
رحال
Play
رحال
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
Play
الخانوگه سحر الطبيعة وجمال التراث - الحلقة ٢٤ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
Play
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-23
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-23
Biotic
Play
Biotic
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
Play
بكاء الأطفال المستمر ورياضة كبار السن - الحلقة ٣٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-22
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
Play
صفقات عقود تـ...ليح وزارة الدفاع وتعديل قانون الانتخابات - حلقة ٣ | 2024
13:30 | 2024-11-22
علناً
Play
علناً
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
Play
الوضع الاقليمي وتاثيره على العراق - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-21
اخترنا لك
في سادس حالة من نوعها خلال 24 ساعة.. تسجيل حالة انتحار جديدة ببغداد
13:27 | 2024-11-24
تفكيك ولاية كردستان الداعشية
11:11 | 2024-11-24
غير رسمية.. إغلاق خمس ساحات لوقوف السيارات بجانب الرصافة
11:00 | 2024-11-24
انفجار في بابل
10:03 | 2024-11-24
كمين أمني يطيح بـ"جعوص".. أشهر المطلوبين بقضايا المخدرات في الكرخ
06:16 | 2024-11-24
الإطاحة بتاجري ممنوعات يملكان "مزرعة مخدرات" في ذي قار
03:56 | 2024-11-24
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.