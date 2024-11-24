انفجار في بابل

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن انفجارا وقع في محافظة بابل، فيما أشار الى ان الحصيلة الأولى قتيل واحد.

وقال لـ نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في ناحية جرف بمحافظة بابل، ما أدى الى مقتل احد الأشخاص". وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

