غير رسمية.. إغلاق خمس ساحات لوقوف السيارات بجانب الرصافة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "حرصاً منا على أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة تواصل القطعات في قيادة عمليات التفتيش الدوري لساحات وقوف العجلات والكراجات والتأكد من اتخاذها اجراءات السلامة وغلق غير الرسمية منها".وأضافت: "باشرت غلق الساحات والكراجات بالاشتراك مع قوة من فوج طوارئ بغداد/الرابع وبعد ورود عدد من المناشدات، من غلق خمس "گراجات" غير مجازة وتعمل بدون موافقات اصولية وذلك ضمن "شارع المغرب" بجانب الرصافة.