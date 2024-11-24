تفكيك ولاية كردستان الداعشية

نيوز – امني

أعلنت المديرية العامة لعمليات الاسايش عن تفكيك شبكة خطيرة لارهابيي (ولاية كردستان) والانتقام لشهداء قرداغ وشوان.

وقالت المديرية العامة لعمليات الاسايش في بيان تابعته نيوز، انه "بناء على المعلومات الاستخبارية ونتائج التحقيقات من 9/8/2024 الى 22/11/2024 وبعد اخذ قرار قاضي تحقيق الاسايش، تمكنت من اجراء عدد من عمليات التحري بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب وقوات كوماندو وجهاز الوطني في وطائرات الحربية التابعة للحكومة العراقية".

وقد انجزت المديرية العامة لعمليات الاسايش بصورة متواصلة عدد من العمليات بهدف العثور على أعضاء المجاميع الإرهابية وتفكيك ولاية في مناطق السليمانية، كركوك، حلبجة، رانية، تكية الجباري، تكية كاكمند، منطقة شهرزور، نالباريز، دربنديخان، بيرمكرون، جبال قرداغ، منطقة سنكاو، جبل بور، جبل زمبور، منطقة سورداش، منطقة شوان، قرية زاز القريبة من قضاء جمجمال، طقطق، جبل قره سرد.

مخططات مسلحي في ولاية

-ربط علاقات الخلايا النائمة في كوردستان والعراق مع الإرهابيين في دولتي تركيا وايران.

-استمرار تحركات الإرهابيين في المنطقة.

-وضع السيطرات الوقتية بالزي العسكري.

-اختطاف التجار بهدف جمع الأموال وارسالها الى منظمة الإرهابية.

-استهداف المؤسسات الأمنية والمسؤولين الحكوميين والحزبيين والمواطنين والسيطرات والمقرات العسكرية.

وخلال هذه العمليات قدم جهاز الاسايش في الإقليم 3 شهداء من اجل استباب والاستقرار في كردستان، شهيدان من المديرية العامة للاسايش في محافظة السليمانية بأسماء (هونر طالب، شمال محمود) وشهيد من المديرية العامة للعمليات باسم (محمد رشيد قادر) و3 جرحى من موظفي الوطني العراقي، ومن خلال عمليات تفكيك ولاية تمكنت قوات الاسايش من الإطاحة بـ5 من ارهابيي والقاء القبض على 14 إرهابي آخر، وتم العثور على عدد من الأسلحة والاعتدة والاحزمة الناسفة وناظور العسكري الحراري، كما تم تدمير جميع قواعد الارهابيين.

وقادت المديرية العامة لحركات الاسايش بقرار قاضي التحقيق خلال الفترات السابقة حملة نوعية في منطقة شهرزور في إطار (حماية البلاد وحماية المواطنين) للعثور على عدد من المتهمين، وبعد القاء القبض عليهم والتحقيق معهم نجحت خطة الاسايش وتمكنت من اصلاح الموقوفين وارجاعهم الى عوائلهم.