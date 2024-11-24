في سادس حالة من نوعها خلال 24 ساعة.. تسجيل حالة انتحار جديدة ببغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتسجيل حالة انتحار جديدة بالعاصمة بغداد، في سادس حالة من نوعها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال لـ نيوز، ان شابا تولد 2008 اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق في سقف غرفته بمنطقة الكاظمية شمال بغداد".

وأضاف انه "لم تعرف حتى دوافع الانتحار"، الى انه "تم فتح تحقيق في الحادث".

ويعد هذا الحادث هو السادس من نوعه الذي تشهده خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل تصاعد عمليات الانتحار والتي وصلت الى معدلات غير مسبوقة وسط تحذيرات من منظمات المدني.